Tak mieszka Sebastian z "Rolnik szuka żony 11". Właśnie rozpoczął remont swojego domu! [13.04.2024]

Tak mieszka i żyje na co dzień Sebastian z "Rolnik szuka żony 11":

Dlaczego Sebastian zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony"?

Kim jest Sebastian z "Rolnik szuka żony 11"?

Oto gospodarstwo Sebastiana z "Rolnik szuka żony 11"

- Prowadzę gospodarstwo o produkcji roślinnej o powierzchni około 100 hektarów. Pracuję od marca do końca października. A zimę mam praktycznie wolną - opowiadał w programie "Rolnik szuka żony" Sebastiana z Pomorskiego.

Od dziecka lubił pracę w gospodarstwie . Jeździł z tatą traktorem na pole. Wtedy sprawiało mu to olbrzymią radość. I tak zostało do dziś.

Tak bardzo skupił się na prowadzeniu i rozwijania gospodarstwa, że nagle w wieku 44 lat uświadomił sobie, że jest sam. Przez ten czas nikogo nie szukał. Nikt też do drzwi nie zapukał. No... była jedna dziewczyna w jego życiu. Myślał, że zbuduje z nią przyszłość. Jednak odeszła. Stwierdziła, że nie pasują do siebie.