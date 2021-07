Tak mieszka słynna Ekipa Friza. Ich posiadłość jest warta miliony [zdjęcia - 16.07.2021]

Włocławek. Dotacje na remonty budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji [zdjęcia]

W 2022 roku włocławianie kolejny raz będą mogli skorzystać z dotacji na remont budynków znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Do podziału będzie 1,5 miliona złotych. Do końca sierpnia 2021 roku Urząd Miasta Włocławek zbiera od mieszkańców informacje o zamiarze ubiegania się o dotacje w przyszłym roku. Na co można je przeznaczyć?