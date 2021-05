Tak mieszka Tomasz Kammel. Jego mieszkanie jest bardzo luksusowe [zdjęcia - 18.05.21 r.]

Tatuaże Kasi Alexander z Królowych Życia. Co sobie wytatuowała Laluna Unique? [zdjęcia - 18.05.21 r.]

Kasia to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w programie TTV Królowe życia. Zawsze mówi to co myśli nie boi się wejść w konflikty. Za swoimi bliskimi gotowa by skoczyć w ogień. Charakterystyczne u Kasi są długie paznokcie, wysokie szpilki i tatuaże. Zobaczcie właśnie jakie tatuaże na swoim ciele ma Laluna Unique.