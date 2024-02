Tak mieszka Tomasz Szczepanik z "Pectus" wraz z żoną Moniką. Para ma apartament na Teneryfie [15.02.2024] JG

Tomasz Szczepanik bardzo kocha swoją żonę. - Dla niej odwołałem swój ślub dziewięć dni przed - wyznał w rozmowie z TVP Kobieta. Jak małżeństwo Szczepaników mieszka i żyje na co dzień? Zobacz.

Tomasz Szczepanik to lider zespołu "Pectus". Gwiazdor od lat tworzy zgrane małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Media donoszą, że od początku była to wielka miłość. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Fani mogą być zaskoczeni! Mają swój własny luksusowy dom na Teneryfie.