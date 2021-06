Tak mieszka Urszula Dudziak. Dom artystki jest stylowy i pełen ciepła [zdjęcia - 9.06.2021]

Grudziądz. Wyzwał medyków z karetki od "je... cwelów". Groził im. Uderzył pielęgniarkę i ratownika. Usłyszał wyrok!

32-latek z Grudziądza, który zaatakował załogę ambulansu wezwaną do udzielenia mu pierwszej pomocy, został skazany na rok ograniczenia wolności. - Cieszymy się, że sąd tym wyrokiem dał czytelny sygnał, że nie ma przyzwolenia na agresję wobec ratowników medycznych. Jesteśmy dla ludzi, aby nieść im pomoc, a nie po to aby się na nas wyładowywali - mówi pielęgniarka z karetki, w której doszło do tego bulwersującego zdarzenia.