Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia - 29.03.2023]] Joachim Przybył

Tak mieszka Wojciech Szczęsny. Jeden z najlepszych piłkarzy świata urządził się w przestronnym apartamencie w Turynie z pięknym tarasem, w Polsce buduje domu w zaciszu natury. Jesteście ciekawi jak urządził się gwiazdor reprezentacji Polski - zaglądamy do środka jego posiadłości.

Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.