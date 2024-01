Tak mieszka, żyje i taki ma styl Magda Mołek - zdjęcia. To jedna z popularniejszych gwiazd telewizji [2.01.2024]

Kariera Magdy Mołek

Magda Mołek urodziła się w Żaganiu, w 2023 roku skończyła 47 lat. Lata młodzieńcze spędziła w Legnicy. Ma za sobą studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę w mediach rozpoczynała od pracy w regionalnej radiostacji eL w Legnicy. Następnie zaczęła pracę w telewizji, dołączając do redakcji w Telewizji Regionalnej Województwa Legnickiego w Lubinie. Jesienią 1995 wyjechała do pracy do Wrocławia, gdzie została reporterką w Telewizji Dolnośląskiej.

Później prowadziła m.in. regionalny serwis informacyjny Fakty w TVP Wrocław, w którym relacjonowała m.in. przebieg wielkiej powodzi we Wrocławiu. W 2002 roku przeszła do Telewizji Polskiej, dla której prowadziła programy Kawa czy herbata? i Spełniamy marzenia, a także festiwale piosenki w Opolu i Sopocie.

W 2004 została prezenterką telewizji TVN. W 2020 roku założyła kanał W moim stylu na YouTube. Aktualnie śledzi go prawie 230 tys. subskrybentów.

.