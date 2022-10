Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta [2.10.22]

Kuba Badach jest dwukrotnym laureatem Fryderyka. Współpracował z gwiazdami takimi jak Kayah, Robert Janson, czy Ania Szarmach. Nagrywał też ścieżki dźwiękowe do filmów. Od 2020 roku prowadzi autorską audycję "Badafonia" w Radiu Nowy Świat.

Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach - zdjęcia

Kuba Badach wraz z Aleksandrą Kwaśniewską mieszka w pięknym domu. Wystrój jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Dzięki temu, że są tak aktywni w mediach społecznościowych, możemy podejrzeć jak na co dzień mieszkają.

To, czego można pozazdrościć, to z pewnością sypialnia. Pomieszczenie jest bardzo słoneczne i jasne. Tu na pewno można się tu świetnie zrelaksować i odpocząć po ciężkim dniu. Choć czasami przeszkadzać może zaczepialski psiak, choć zazwyczaj zwiększa on uśmiech na twarzach pary. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach.