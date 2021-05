Tak mieszkają Ania i Grzegorz z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce nowy dom! [zdjęcia - 1.05]

Love Island. Wyspa miłości. Co słychać u uczestniczek pierwszej edycji? Sylwia Madeńska i Monika Kozakiewicz ostatnio zszokowały fanów!

"Love Island. Wyspa miłości" to jeden z hitów Polsatu. Niedawno zakończył się trzeci sezon programu, a już teraz wiadomo, że trwają castingi do kolejnej edycji. Uczestnicy i uczestniczki pierwszego sezonu nie dają jednak o sobie zapomnieć - niektórzy chętnie dzielą się ze swoimi fanami swoją codziennością. Sylwia Madeńska, Marietta Fiedor czy Monika Kozakiewicz to tylko niektóre uczestniczki "Love Island. Wyspa miłości", o których co jakiś czas robi się głośno. Co u nich słychać? Sprawdziliśmy.