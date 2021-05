Tak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy. Przestrzeń, siłownia i luksusy rezydencji w Monachium [3.05.21]

Robert Lewandowski jako piłkarz niemieckiego klubu Bayern Monachium najwięcej czasu spędza w swojej rezydencji znajdującej się w stolicy Bawarii w luksusowej dzielnicy Bogenhausen. Posiadłość została kupiona przez sportowca, parę lat temu za 10 milionów euro. Zaglądamy do środka domu Anny i Roberta Lewandowskich.

Jak mieszka Robert Lewandowskich? Zobaczcie zdjęcia domu w Monachium

Rodzina piłkarza Bayernu mnóstwo czasu spędza w prywatnej siłowni, której wyposażenia mogą pozazdrościć największe centra fitness. To wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę perfekcje w przygotowania do sezonu Roberta Lewandowskiego i zamiłowanie do fitness Anny.