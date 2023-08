Tak mieszkają dziś Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu

- W końcu nadszedł dzień, w którym oficjalnie możemy powiedzieć, że jesteśmy razem, a dokładniej, że jesteśmy narzeczeństwem. Chciałabym tylko dodać, że Michał jest moją definicją miłości i szczęścia. I... no co mam wam powiedzieć, szaleje za nim! To najpiękniejsze przeznaczenie i niesamowite szczęście od losu - napisała Adrianna, po czym dodała: - To jest tak silne, tak nie do opisania... Nigdy w życiu czegoś takiego nie poczułam. Ja przy Michale tak naprawdę zrozumiałam, że wcześniej nigdy nie byłam zakochana.