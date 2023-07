Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia [12.07.2023]

Edytę i Łukasza Golców połączyła muzyka. Oboje kształcili się w tym kierunku i realizowali różne projekty muzyczne. Już w liceum Łukasz zaproponował Edycie wspólne występy w zespole Wierchy. Razem grali, śpiewali i poznawali się nawzajem. Dwa lata po założeniu zespołu Golec uOrkiestra wzięli ślub. Mają troje dzieci:

- Pasja, jaką jest muzyka, cementuje nasze relacje małżeńskie. To, że możemy razem pracować, jest wielkim błogosławieństwem, bo spędzamy czas razem, zawodowo podróżując w różne zakątki świata. Łatwiej jest nam siebie zrozumieć i wbrew pozorom więcej czasu spędzamy ze sobą właśnie w trasie. Kiedy wracamy do domu między koncertami, zazwyczaj mijamy się w kuchni, taki jest natłok obowiązków, ale w czasie kiedy koncertów jest mniej, to wspólnie tworzymy muzykę w studiu Golec Fabryki - zdradziła z programie "Co za tydzień" Edyta Golec.