Tak mieszkają Gienek i Andrzej z Plutycz - ulubieni "Rolnicy z Podlasia" [zdjęcia - 26.11.2022 r.] Online

To właśnie perypetie Gienka i Andrzeja, a także Emilki spotkały się z największym zainteresowaniem widzów. W naszej galerii, możecie zobaczyć, jak wygląda gospodarstwo w Plutyczach. Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Materiały prasowe Fokus TV Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Ich codzienne perypetie śledzi cała Polska. Andrzej i Gienek to bez wątpienia najsłynniejsi rolnicy w Polsce. Bohaterowie programu TTV otworzyli przed widzami drzwi do swojego świata. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają i żyją na co dzień Andrzej i Gienek - ulubieni "Rolnicy z Podlasia".