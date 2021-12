Tak mieszkają i żyją Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Są zdjęcia z budowy! [5.12.21 r.]

Małżonkowie wraz z dziećmi mieszkają w Uniejowicach pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. 35-letni Grzegorz Bardowski ma stuhektarowe gospodarstwo, bardzo dużo ciągników i sprzętu rolniczego. Ich dom jest bardzo przytulny i urządzony z dużą dbałością o to, by dzieci się w nim dobrze czuły. Choć mieszkają w pięknym domu, już budują kolejny.

Anna i Grzegorz Bardowscy jakiś czas temu podjęli decyzję o budowie własnego domu. Budynek jest położony na lekkim odludziu, otacza go potężny plac. Choć jest on jeszcze w stanie surowym, to małżonkowie doskonale wiedzą, jak będzie urządzony i mają już wszystko zaplanowane.

