Tak mieszkają i żyją na co dzień młode gwiazdy serialu rodzinka.pl. Ogromne zmiany! [zdjęcia - 2.07.2021]

Wiktoria Gąsiewska ma bogate doświadczenia z dubbingiem, a w ostatnich latach jej kariera nabiera coraz większego tempa. Gąsiewska gra w serialu "Kowalscy kontra Kowalscy" oraz, razem z Krzysztofem Ibiszem, prowadzi teleturniej "Łowcy nagród".

Z kolei Adam Zdrójkowski współprowadził programy "The Voice Kids" i "The Voice of Poland". W 2017 roku był też nominowany do Telekamer w kategorii "nadzieja telewizji". Młodzi aktorzy są parą w życiu prywatnym od 2017 roku.