Tak mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Para jest już zaręczona! [zdjęcia - 9.05.2022 r.]

- Momentem kulminacyjnym była "czarodziejska kawa", na którą zostałam zaproszona przez Gerarda. Dopiero wtedy mogliśmy się do siebie zbliżyć. To było coś pięknego - mówiła Iwona na antenie TVP.

Teraz przyszedł czas na zaręczyny. Narzeczeni pokazali zdjęcia z hucznej imprezy, która odbyła się na zamku w Niepołomicach. Spędzili wieczór w towarzystwie znajomych. Na urodzinowo zaręczynowej imprezie Gerarda i Iwony bawili się także: Stenia, Halina oraz Wojtek z 2. edycji "Sanatorium miłości".

Ogród Iwony z Sanatorium miłości to prawdziwe zacisze, gdzie można wypocząć na łonie natury w pobliżu lasu. Do odpoczynku zachęcają leżaki, łóżka do opalania, kanapy, hamak i ogrodowy stolik kawowy.