Tak mieszkają Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości. Wspaniałe chwile po udziale w programie [zdjęcia - 7.02.2022 r.] S

Sanatorium miłości nie przestaje zaskakiwać nawet po zakończeniu programu. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz z drugiej edycji programu spędzali romantyczne chwile w programie, ale także poza nim. Nadal są razem! Więcej informacji i zdjęcia na kolejnych slajdach naszej galerii. Instagram Sanatorium Miłości/materiały prasowe TVP Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Nowy sezon programu Sanatorium Miłości został nieco przesunięty przez emisje w TVP serialu Zniewolona. My zaglądamy do Iwony i Gerarda. To para, która przeszła do historii tego programu. Niedawno były zaręczny!