Tak mieszkają Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz z programu "Rolnik szuka żony". Wkrótce ślub. Zobaczcie zdjęcia [29.05.2023 r.]

To Kamil Osypowicz wybrał ją spośród kobiet, które zgłosiły się do programu. Nie byliby razem, gdyby Kamil nie zwrócił uwagi na list, który napisała do niego Joanna:

"Mam na imię Asia, mam 22 lata i pochodzę z Wielkopolski. Mam 168 cm wzrostu. Na co dzień pracuję w drogerii. Życie na wsi nie jest mi obce, ponieważ wychowałam się na gospodarstwie. Interesuję się kosmetologią i kryminalistyką. Kocham też pomagać innym. Od 4 lat działam w wolontariacie. W wolnym czasie uwielbiam spędzać czas aktywnie i spotykać się z przyjaciółmi. Piszę ten list, ponieważ gdy Ciebie zobaczyłam, bardzo mi się spodobałeś. Szukam mężczyzny, który ma wyznaczony cel w życiu. W niedalekiej przyszłości chciałabym założyć rodzinę i założyć tą wymarzoną, białą suknię. Cenię sobie szczerość i zaufanie. Jestem ciepłą, rodzinną osobą. Uważam, że czas spędzony z rodziną to dobrze spędzone chwile. Wiem, że gdy poznam tę odpowiednią, jedyną osobę, to pójdę za nią nawet w ogień. Jestem wulkanem energii i mam bardzo wiele pomysłów na minutę, przez co nie idzie się ze mną nudzić. Oprócz założenia rodziny moim marzeniem jest również to, że chciałabym zwiedzić świat. Może chciałbyś mi potowarzyszyć? Mam nadzieję, że ten krótki list zachęci Cię do tego, by się do mnie odezwać i poznać lepiej. Uściski. Asia"