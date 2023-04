Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę [20.04.2023 r.]

Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Niedawno wyprowadzili się z Pałacu Kensington do ogromnej willi

Do 2017 roku książęca para mieszkała w Pałacu Kensington. To tam przyszły na świat ich dzieci. Niedawno następcy brytyjskiego tronu zdecydowali się przenieść na wieś. Ich nowy dom to Adelaide Cottage w Windsor Home Park.

Posiadłość znajduje się w odległości 25 mil od centrum Londynu. Ma cztery sypialnie, dwa piętra i piękny ogród. To również miejsce z historią. Rezydencja została zbudowana w 1831 roku i pierwotnie miała funkcję herbaciarni królowej Adelaide. Za czasów panowania królowej Wiktorii budynek przeszedł znaczną renowację i stał się ekskluzywnym pensjonatem. Później dom był udostępniany członkom rodziny królewskiej lub personelowi. Mieszkał w nim m.in. Peter Townsend - niegdysiejsza wielka miłość księżniczki Małgorzaty (młodszej siostry królowej Elżbiety II).