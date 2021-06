Tak mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz. Ich rezydencja robi ogromne wrażenie! [zdjęcia - 4.06.21]

Uczniowie z gminy Brodnica zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie, a na terenie tej gminy powstanie mural upamiętniający Bitwę pod Brodnicą

Amelia Kowalska, Marta Stawicka i Wit Biner, uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce nagrali film "Podatki. To się opłaca - od zawsze" i przekazali do konkursu Finansoaktywni, organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Film okazał się jednym z najlepszych spośród nadesłanych 246. Opiekunem tej grupy uczniów była ich wychowawczyni Agata Bejrach, a młodzież jest także pod opieką Fundacji Brama Epok, która poinformowała o kolejnym sukcesie - fundacja uzyskała grant, dzięki któremu do końca września 2021 r. na terenie gminy Brodnica ma pojawić się mural upamiętniający Bitwę pod Brodnicą.