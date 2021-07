Tak mieszkają Wojciech Szczęsny z Mariną. To tutaj piłkarz wypoczywa po Euro! [prywatne zdjęcia - 2.07.21]

Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy świata, Marina to piękna i utalentowana piosenkarka. Wspólnie urządzili sobie życie w Turynie, gdzie wychowują syna Liama. Zobacz jak mieszka Wojciech Szczęsny z żoną. Ich apartament w Turynie to połączenie klasyki z nowoczesnym stylem. Publikujemy ich prywatne zdjęcia >>>Na następnych zdjęciach kolejne zdjęcia apartamentów i domów Wojciecha Szczęsnego i Mariny. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Instagram