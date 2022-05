Tak mieszkają Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobaczcie zdjęcia ich pięknego domu! [1.05.2022 r.]

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona tworzą jedną z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej lubianych par w rodzimym show-biznesie. On jest bardzo lubianym siatkarzem, ona aktorka i córką Wiktora Zborowskiego. Mieszkają razem w pięknym domu pod Warszawą. Zobaczcie na ich prywatnych zdjęciach jak się urządzili!

Oto piękny dom Andrzeja Wrony i Zofii Zborowskiej-Wrona

W 2020 roku rodzina wprowadziła się do nowego domu pod Warszawą. Jest urządzony bardzo elegancko i z wielką dbałością o szczegóły. W środku dominują barwy brązowe, nie brakuje wielu roślin, m.in. zobaczymy tam palmy i kaktusy.

Tak mieszkają Andrzej Wrona i Zofia Zborowska z małą córeczką

Zofia Zborowska-Wrona lubi oryginalność. Kuchnia wykończona jest zielonymi frontami ze złotymi uchwytami. Dom okala bardzo zielony ogród z basenem i sauną. Na tarasie imponujących rozmiarów stół. "To jest chyba najfajniejszy stół, który przez przypadek udało się nam „stworzyć”. Dlaczego przez przepadek? Ano dlatego, że ze stołem nie ma on nic wspólnego, jest to płyta Grand Cave Graphite, która została nam po remoncie" - wyjaśniała na Instagramie pani domu.