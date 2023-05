Tak możesz dostać zwrot składki zdrowotnej. Ekspertki ZUS wyjaśniają wątpliwości [17.05.23r.]

Rozliczenie za 2022 rok trzeba przekazać do ZUS-u w dokumencie za kwiecień 2023 roku w terminie do 22 maja. Osoby prowadzące jednoosobową działalność roczne rozliczenie składają na druku ZUS DRA. Natomiast w przypadku opłacania składek za inne osoby (np.: pracowników, zleceniobiorców) na druku ZUS RCA. Pozostałe osoby prowadzące działalność nie składają rozliczenia rocznego.

W jaki sposób nastąpi zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia?

Jeśli z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej wyjdzie nadpłata, a płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek, na profilu płatnika na PUE ZUS będzie przygotowany wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R) w dokumentach roboczych. Należy go zweryfikować, podpisać i odesłać za pośrednictwem PUE do 1 czerwca. Wówczas najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek. Płatnik musi wskazać ten rachunek, na który ma być dokonany zwrot nadpłaty. Nie ma zwrotów bezgotówkowych. Zalecamy sprawdzenie, czy na koncie płatnika jest wskazany aktualny rachunek bankowy. Można to zrobić w e-Płatniku, w Programie Płatnik lub w naszych jednostkach. Zmianę lub zgłoszenie nowego rachunku bankowego płatnik powinien dokonać przez zmianę wpisu w CEIDG. Może to zrobić elektronicznie. Jeśli go nie ma, to powinien zgłosić ten rachunek na dokumentem ZBA lub ZFA zmiana.