Tak możesz napisać odwołanie do ZUS. Co, gdy nie dostaniesz emerytury lub renty?

Od decyzji ZUS można się odwołać do właściwego sądu. Jest nim sąd okręgowy - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sąd pierwszej instancji. Tę kwestię regulują przepisy kodeksy postępowania cywilnego.

Co musi się znaleźć w odwołaniu do sądu

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wyjaśnia, że odwołanie wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję. Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie takie można wnieść również, we wskazanym wyżej terminie, w formie ustnej do protokołu, sporządzonego przez organ, który wydał zaskarżaną decyzję.