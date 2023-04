Tak możesz otrzymać darmowy kredyt. W tych sytuacjach nie musimy płacić za pożyczkę [10.04.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Kiedy możemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego i nie płacić dodatkowych opłat poza sumą kredytu? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach >>>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Kredyt to umowa między bankiem a klientem, na mocy, której ten pierwszy udostępnia określoną kwotę pieniędzy. Obowiązkiem klienta jest zwrot kredytu w określonym okresie wraz z odsetkami, zwykle w formie comiesięcznych rat. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, kiedy nie musimy ponosić kosztów kredytu. Co to za sytuacje? Sprawdźcie.