Tak możesz podwyższyć swoją emeryturę. Świadczenie może być dużo wyższe [27.04.21]

Tymczasem najlepiej poczekać z przejściem na emeryturę do drugiej połowy roku, by zyskać wyższe wypłaty emerytury.

Co to oznacza? "Fakt" skrupulatnie wylicza to na podstawie 60-letniej kobiety z kapitałem w wysokości 500 tysięcy złotych. Jak informuje dziennik, gdyby kobieta przeszła teraz na emeryturę, dostałaby 2024 zł. Jeśli jednak poczeka do lipca, to biorąc pod uwagę 10 proc. waloryzację, jej kapitał wzrośnie do 550 tys. zł, a miesięczna emerytura do 2226 zł, czyli o 200 zł więcej!

Jeśli planujemy przejście na emeryturę w 2021 to warto jeszcze pamiętać o wypłacie czternastej emerytury. Będzie to jednorazowe świadczenie i zostanie wypłacone w listopadzie. Trzeba jednak mieć zapewnione świadczenie emerytalne na dzień 31. października 2021. Czternasta emerytura wyniesie 1250,88 zł brutto, ale tylko dla tych, którzy pobierają maksymalnie 2900 zł brutto. Jeśli emerytura jest wyższa, to "czternastka" będzie odpowiednio niższa.