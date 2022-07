Tak możesz podwyższyć swoją emeryturę. ZUS prezentuje specjalne wyliczenia [24.07.2022]

Ponadto odkładając moment przejścia na emeryturę mamy wpływ na mniejszą liczbę miesięcy tzw. dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS. Zatem wysokie świadczenia to nic innego jak zwykła matematyka.

Tak możesz podwyższyć swoją emeryturę - sposoby

Z wyliczeń ZUS wynika, że każdy rok dłuższej aktywności zawodowej to wzrost przyszłego świadczenia średnio o ok. 8 proc., choć czasem jest to nawet 10 proc.! O czym trzeba wiedzieć w sprawie podwyższenia swoich emerytur? Zobacz w poniższej galerii.