Tak możesz przedłużyć trwałość bzów w wazonie. Takie są skuteczne sposoby, by bzy zachowały dłużej świeżość [15.05.2022]

Dla wielu osób bzy to symbol wiosny, radości, optymizmu. Dostępne najczęściej w kolorach bieli i fioletów gałązki bzów często stają się piękną i pachnącą ozdobą wnętrz domów i mieszkań. Bukiet bzów w wazonie ożywia pomieszczenie, dodaje mu radosnego i przytulnego charakteru. Umieszczone w wazonie bzy nie tylko bardzo ładnie wyglądają, ale również wypełniają całe pomieszczenie intensywnym, świeżym zapachem. Wiele osób chętnie wstawia gałązki bzów do wazonu. W jaki sposób dbać o bzy? Jak przedłużyć ich trwałość, by cieszyły oko i pachniały jak najdłużej? Są na to sprawdzone sposoby! Podpowiadamy, jak przedłużyć trwałość bzów, by zachowały świeżość i swój zapach. Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>>

Piotr Krzyżanowski