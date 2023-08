Tak możesz przedłużyć trwałość żonkili. Takie są skuteczne sposoby florystów, by wiosenne kwiaty zachowały świeżość [5.08]

Żonkil to jeden z bardzo wielu gatunków, który należy do rodzaju narcyz. Charakteryzuje się żółtą barwą oraz dorasta do około 40 cm wysokości. Dla wielu osób żonkile to symbol wiosny, radości i energii. Te kwiaty są chętnie wybierane jako ozdoba wnętrz. Bukiet żonkili w wazonie ożywia pomieszczenie, dodaje ciepła i koloru.W jaki sposób dbać o cięte żonkile? Jak przedłużyć trwałość żonkili, by jak najdłużej cieszyły oko? Są na to sprawdzone sposoby! Podpowiadamy, jak przedłużyć trwałość żonkili, by zachowały świeżość. Takie triki stosują floryści, by wiosenne kwiaty dłużej stały w wazonie.Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>>

Anna Kaczmarz