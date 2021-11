Tak możesz usunąć brzydki zapach z lodówki. Sprawdzone sposoby na nieprzyjemny zapach z lodówki [lista - 15.11.2021 r.]

Nieprzyjemny zapach z lodówki to problem, który pojawia się dość często. Regularne czyszczenie - przynajmniej raz w miesiącu - to podstawa, by zachować czystą i higieniczną lodówkę. Dokładnie oczyszczone wnętrze lodówki i wyrzucenie wszystkich zepsutych produktów to pierwszy krok, aby pozbyć się z niej nieprzyjemnego zapachu.Równie ważne jest właściwie przechowywanie żywności - najlepiej sprawdzają się pojemniki ze szkła lub atestowanego plastiku.Jednak nawet regularnie czyszczona lodówka może przesiąknąć nieprzyjemnym zapachem, zwłaszcza gdy przechowywane są bardzo aromatyczne potrawy czy mocno wędzone mięso. Jak usunąć brzydki zapach z lodówki? Czy można się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z lodówki bez kupowania specjalnych pochłaniaczy zapachu? Zobacz sprawdzone sposoby w naszej galerii >>>>>

Lucyna Nenow