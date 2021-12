Tak możesz usunąć swój dom z Google Maps i Google Street View. Oto kilka prostych kroków [5.12.21 r.]

Mapy Google, Google Maps to serwis internetowy, który umożliwia wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi, 360° panoramiczne widoki z poziomu ulic (Street view), natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym, planowanie tras podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem, pieszo lub samolotem oraz tworzenie "wizytówek" firm.

W maju 2007 r. do Google Maps dodano Street View, czyli usługę pozwalającą na oglądanie 360° panoram wielu miast i miejsc na świecie. Zdjęcia do Google Street View są wykonane kamerą zamontowaną na dachu samochodu. Rozdzielczość tych zdjęć jest na tyle wysoka, że można było rozpoznać twarze sfotografowanych osób. Wywołało to oburzenie i spowodowało pojawienie się zarzutów o pogwałcenie prywatności przez Google, dlatego obecnie publikowane zdjęcia posiadają rozmyte twarze przechodniów.