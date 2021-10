Tak możesz zaoszczędzić wodę i obniżyć rachunki. Oto najlepsze i sprawdzone sposoby! [lista - 21.10.21 r.]

Woda zajmuje około 71 proc. powierzchni Ziemi. Aż 97,5 proc. wody na Ziemi stanowią morza i oceany. Jest to woda słona. Wody słodkiej mamy 2,5 proc., jednak ani jedna, ani druga nie nadaje się do picia. Woda, którą wykorzystujemy do celów spożywczych, stanowi zaledwie 1 proc. całości.