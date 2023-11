Tak możesz zrobić wieniec adwentowy - zdjęcia, inspiracje. Dekoracje na stół, drzwi i do kościoła [24.11.2023 r.]

Znaczenie wieńca adwentowego

Warto wiedzieć, że wieniec adwentowy to symbol pobożności, nadziei, oczekiwania. Jest wykonany z gałązek z czterema świecami, które zapala się kolejno w każdą niedzielę adwentu. To niewątpliwie jedna z najbardziej popularnych dekoracji na Boże Narodzenie. Florystki wykazują się niebywałą pomysłowością i starannością w ich wykonywaniu, ale możemy się także podjąć wyzwania i wykonać wieniec samodzielnie. Kluczowy będzie klej na gorąco, pomysł, cierpliwość, baza i dopełnienie.

Baza wieńca świątecznego na Boże Narodzenie

Z czego jest wykonany wieniec na Boże Narodzenie?

Zwykle wieńce opierają się na naturalnych roślinach. Królują iglaki - świerk, tuje, cyprys. Możemy się jednak zdecydować na ich wersje sztuczną. Ozdabiamy je tak, by pasowały do wnętrza. Super się sprawdzają te naturalne dodatki, takie jak szyszki, suszone pomarańcze, laski cynamonu, oszronione gałązki itp. Jako dodatek często stosuje się gotowe figurki (m.in. anioły), a także bombki, koraliki. Dopełnieniem są wstążki. W wieńcach adwentowych muszą pojawić się także cztery świece. Można zdecydować się na masywne walce lub cienkie wysokie świeczki. Najbezpieczniejsze są świece elektryczne LED.

Najprostszy wieniec adwentowy

Jaki styl wieńca adwentowego?

Historia wieńca adwentowego

Wieniec adwentowy był pomysłem nauczyciela ewangelickiego i pastora ks. Johanna Hinricha Wicherna, który prowadził w Hamburgu szkołę-przytułek dla sierot. Chciał stworzyć rodzinną atmosferę w świetlicy i nastrój do modlitwy. Na drewnianym kole o średnicy 2 m umieścił 24 świece. Pierwszą zapalił w pierwszą niedzielę adwentu. Następne jego podopieczni zapalali każdego dnia do Wigilii, czemu towarzyszył wieczorny śpiew i modlitwa. Drewniane koło z czasem przystrojono gałęziami jodły. W 1860 roku Wichern został przeniesiony do Berlina. Przed zmianą miejsca pracy, zmniejszył liczbę świec do czterech.