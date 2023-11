Tak można przezimować pelargonie. Na parapecie, w piwnicy, garażu lub kartonie [17.11.23]

Jak przygotować pelargonie do zimowego przechowywania?

Jak przygotować pelargonie do zimowego przechowywania?

Gdzie można tradycyjnie przezimować pelargonie?

Pelargonie należy przenieś w miejsce, gdzie będzie chłodno, ale gdzie docierają promienie słońca, np. do werandy czy na klatkę schodową. Możemy je także trzymać na parapecie w domu, ale nie powinno być pod nim kaloryfera, a temperatura nie powinna być wyższa niż 19 stopni Celsjusza. Decydując się na to rozwiązanie należy stosować nawóz i podlewać co 1-2 tygodnie.