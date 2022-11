Tak można rozpoznać, czy w domu są pluskwy. Oto sygnały, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [24.11.2022]

Pluskwa to potoczna nazwa pasożyta Cimex lecutralius, który żywi się krwią ludzi i zwierząt. Pluskwy należą do tzw. pasożytów okresowych - żerują na ludziach czy zwierzętach tylko podczas pobierania pokarmu.Pluskwy bardzo często przedostają się z jednych mieszkań do drugich przez instalację. Pluskwy występują w miejscach, przez które przewija się dużo ludzi - w hotelach, schroniskach, akademikach czy szpitalach. Można z takich obiektów przenieść pluskwy do mieszkania na przykład w bagażu. Pasożyty te często trafiają do domów także w meblach czy ubraniach z drugiej ręki.Pluskwy domowe najbardziej uaktywniają między godziną 1:00 a 5:00 rano. Przyciąga je ciepło ciała, wydychany dwutlenek węgla i substancje wydzielane przez skórę. Gdy się pożywią, wracają do swoich kryjówek.Po czym rozpoznać, że w mieszkaniu są pluskwy? Na co zwrócić szczególną uwagę? Sprawdź teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy >>>>>

unsplash.com