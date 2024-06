Tak można rozpoznać lustro weneckie w hotelu i przymierzalni. Oto proste tiki z paznokciem i markerem [15.06.2024]

Tak rozpoznać lustro weneckie w pokoju hotelowym czy przymierzalni

Co jakiś czas głośno jest o tym, że w hotelach, pensjonatach czy nawet przymierzalniach zamontowane były lustra weneckie. Czasami właściciele obiektów montują urządzenia i sprzęty do obserwacji, by kontrolować to, co dzieje się w pomieszczeniach.