Tak można rozpoznać ugryzienie przez kleszcza. Oto pierwsze objawy na skórze i nie tylko [17.05.2024 r.]

Kleszcze w Polsce - tu atakują najczęściej

Kleszcze (Ixodida) to pajęczaki z podgromady roztoczy. Są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, żywią się krwią osobnika, na którym pasożytują - ludzką i zwierzęcą. Długość ciała kleszczy wynosi od ułamków milimetra do 30 mm, choć większość nie przekracza 15 mm. Osobniki głodne są spłaszczone grzbieto-brzusznie, zaś najedzone stają się bardziej wypukłe.

Tak atakują kleszcze

Kleszcze atakują człowieka, wyczuwając jego zapach nawet z odległości kilkunastu metrów. Kleszcze mogą się wgryźć w niemal każde miejsce , dlatego po spacerze warto dokładnie obejrzeć całe ciało. Te pajęczaki lubią wilgoć i ciepło. Kleszcze najchętniej polują w godzinach przedpołudniowych od 8:00 do 12:00 oraz po południu od ok. 15:00 aż do wieczora.

Kleszcze - takie choroby mogą przenosić

borelioza,

kleszczowe zapalenie mózgu,

rzadziej gorączka Q,

tularemia,

bartoneloza,

babeszjoza,

erlichioza (anaplazmoza).

anaplazmoza granulocytarna,

dur powrotny,

gorączka plamista Gór Skalistych,

gorączka śródziemnomorska,

kleszczowa gorączka Kolorado,

ospa riketsjowa.

Ważne jest, aby wcześnie wykryć kleszcza i szybko go usunąć. Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ocenia się, że nawet jeśli kleszcz był zakażony, to w przypadku usunięcia go ze skóry do 12 godzin od momentu ukąszenia - liczba krętków boreliozy, która przedostanie się do organizmu człowieka, będzie zbyt mała, aby spowodować zakażenie - wyjaśnia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.