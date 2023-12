Tak można uratować przypalony bigos. Oto skuteczne triki, by pozbyć się smaku spalenizny z bigosu [2.12.2023 r.]

Przypalony bigos. Jak uratować przypalony bigos?

Bigos to obowiązkowa pozycja nie tylko na świątecznym stole. To jedno ze sztandarowych dań polskiej kuchni.

Choć przepis na bigos wydaje się prosty, wymaga jednak sporo cierpliwości. Tradycyjny bigos najlepiej gotować kilka dni, uważając, by go nie przypalić. Przepisy na bigos mówią, by dusić go na małym ogniu przez przez 3 do 5 dni po 2-3 godziny dziennie. Przez ten czas łatwo przypalić bigos - czasem wystarczy chwila nieuwagi.