Tak na co dzień wygląda Luna. To ona będzie reprezentować nas Eurowizji utworem "The Tower" [1.03.2024]

Luna: Od księżycowej pełni do światła sceny

W wywiadzie dla ESKA.pl Luna opowiadała o swojej metamorfozie, gdzie Aleksandra zaczyna ustępować miejsca dla pełni energii, jaką reprezentuje Luna. To więcej niż tylko pseudonim artystyczny - to manifestacja jej samej.

Aleksandra Wielgomas, znana jako Luna, to artystka urodzona podczas pełni Księżyca. Ujrzała światło dzienne 28 sierpnia 1999 roku w Warszawie. Jej oficjalny debiut muzyczny miał miejsce w 2020 roku, jednak to na Eurowizji odkrywamy jej prawdziwą siłę.

Taka prywatnie jest Luna. To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji

Chociaż Luna skupia się głównie na muzyce i swojej karierze, od czasu do czasu rzuca trochę światła na swoje życie osobiste. W wywiadzie z "Co Za Tydzień" Luna przyznała, że obecnie jest singielką. Podkreśla, że teraz czas na miłość do samej siebie, aby być gotową na przyszłe relacje.