Tak na nasz organizm działają cebula, czosnek i por. Mamy listę właściwości tych roślin [7.01.2024 r.]

Cebula zwyczajna pochodzi z południowej Azji Środkowej, jest znana od 5000 lat p.n.e. W Polsce rozpowszechniła się w XIV wieku. To gatunek dwuletni. W pierwszym roku wytwarza cebulę, a w drugim nasiona. Warunki klimatyczne w Polsce sprzyjają uprawie cebuli. Minimalna temperatura kiełkowania nasion wynosi 5 - 6 stopni C, a optymalna - 18 stopni C. Cebulę można uprawiać trzema metodami: z siewu, rozsady lub z dymki. Najczęściej stosowana jest uprawa cebuli z siewu wiosennego. Cebula jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie. Najgroźniejsze są: chwastnica jednostronna i perz, ponieważ powodują znaczne straty plonu.