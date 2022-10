Tak najlepiej dbać o storczyka. Ten trik z łyżeczką niemal zawsze im pomaga [31.10.2022]

Skuteczny nawóz do storczyków nie musi być wcale drogi i skomplikowany. Gdy zauważymy, że nasza roślina zaczyna podupadać - jej listki opadają, a kwitnienie zostaje zahamowane, warto wykonać prosty nawóz do storczyków domowym sposobem. Jest on tani i przede wszystkim skuteczny. Wykonasz go tylko z pomocą jednego składnika!