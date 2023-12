Tak należy przewozić choinkę. Wysokie mandaty grożą kierowcom za złamanie przepisów [12.12.2023 r.] Marek Weckwerth

Każdy ładunek, w tym przewożona autem osobowym choinka, musi być odpowiednio, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zamocowany. Adam Jastrzebowski

To już czas na zakup choinki – w sklepie, punkcie przy markecie albo przy leśniczówce. Tyle, że świąteczne drzewko trzeba dowieźć do domu. Jeśli chcemy zrobić to własnym autem, trzeba to zrobić zgodnie z najlepszą sztuką i przepisami ruchu drogowego.