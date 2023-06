Tak nigdy nie rób ogórków kiszonych. Zobacz nieudane triki - przez te błędy tracą wartości odżywcze [6.06.2023] Justyna Trawczyńska

Ogórki kiszone to bomba witamin, którą najlepiej przygotować samemu w domu. Wtedy mamy pewność tego co jest w naszych ogórkach. Nim jednak przygotujemy ogórki do kiszenia zobacz czego nie możecie robić. W ten sposób pozbawicie ich wartości odżywczych. Na kolejnych zdjęciach zobacz czego koniecznie unikać >>>

Ogórki kiszone to z pewnością jeden z ulubionych dodatków Polaków. Doskonale nadają się jako dodatek do obiadów, sałatek czy zup. Są nie tylko smaczne ale i zdrowe. Doskonale poprawiają naszą odporność i nie tylko, warto je podawać już małym dzieciom. Najlepsze ogórki to te ukiszone przez nas w domu. Jednak kiszenie to nie taki prosty proces! Zobaczcie jakie błędy często popełniamy pozbawiając ogórki wartości odżywczych.