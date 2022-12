Tak obecnie wygląda Jola Rutowicz. 38-letnia gwiazda Big Brothera przeszła dużą metamorfozę [13.12.22]

Program Big Brother zapewnił Joli Rutowicz ogólnopolską popularność i wstęp na celebryckie ścianki. Po zakończeniu emisji gwiazda dbała o to, by nie zniknąć z oczu kamer. Wzięła udział w vipowskiej edycji "Big Brother 5", a także show TVP "Gwiazdy tańczą na lodzie". Potem jednak zdecydowała się zniknąć z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie posługuje się imieniem Jollie.