Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [24.01.2024 r.]

Przygoda z filmem Krzysztofa Stroińskiego rozpoczęła się w 1970 roku od filmu przygodowego "Pierścień księżnej Anny". Jednak sławę przyniosły mu przede wszystkim występy w serialach. Pojawił się między innymi w "Samochodziku i templariuszach", "Jak daleko stąd, jak blisko", "Stawiam na Tolka Banana". W drugiej połowie lat 70., dzięki roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy", pokochała go cała Polska.

Serial opowiada historię młodego chłopaka ze wsi, który jednak czuje że gospodarstwo nie jest miejscem dla niego. Interesuje się motoryzacją i chce zdobyć niezależny zawód. W tym celu decyduje się emigrować do miasta. W międzyczasie zakochuje się w Ani, studentce z Łodzi. Ta motywuje go do rozwoju i zachęca do dalszej edukacji. Wspólnie pokonują przeciwności związane z trudną sytuacją materialną i mieszkaniową. Muszą również zmagać się z różnicami mentalnymi i sprzeciwem rodziców, którzy nie są zadowoleni z ich związku.