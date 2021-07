Tak oszukują klientów na pracowników banków. Można stracić dużo pieniędzy! [9.07.21]

- 6 lipca odebrałam telefon od rzekomej konsultantki PKO- opowiada pani Bożena, nauczycielka fizyki i chemii z Bydgoszczy. - Powiedziała, że bank zablokował podejrzaną transakcję i potrzebuje pełnych danych logowania do serwisu, karty lub kodów blik. Oczywiście, od razu wydało mi się to podejrzane, bo przecież bank tak nie postępuje. Rozłączyłam się.

Wraca znane oszustwo. Jakie?

Jak informuje portal Bankier.pl, PKO Bank Polski bije na alarm. Wraca znane oszustwo - cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników banku i wyłudzają poufne informacje oraz zachęcają do instalacji aplikacji. Oszuści ponownie atakują klientów PKO BP. Wraca oszustwo "na pracownika banku". Cyberprzestępcy podczas rozmowy telefonicznej podają się za konsultantów banku i - powołując się na względu bezpieczeństwa - nakłaniają do udzielenia informacji m.in. o danych osobowych potrzebnych do logowania do bankowości elektronicznej. Fałszywi pracownicy zachęcają także do instalacji aplikacji na urządzeniu ich potencjalnej ofiary.