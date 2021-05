Tak powstawało osiedle Strzemięcin w Grudziądzu. Oto pokolorowane zdjęcia [26.05.21]

NOWE Bielizna damska - jak odpowiednio wybierać biustonosze oraz majtki? Co będzie pasować do Twojej sylwetki?

Chociaż damskiej bielizny na pierwszy rzut oka nie widać, odgrywa ona ważną rolę. Bielizna może pomóc modelować sylwetkę. To ważne, by bieliznę damską dobierać odpowiednio do stroju oraz figury. Bielizna nie powinna się przebijać ani prześwitywać, jak również wystawać spoza ubrań. Dlatego w kobiecej garderobie powinny znaleźć się różne modele biustonoszy oraz majtek. Bielizna damska jednak na tym się nie kończy. Jaką bieliznę warto mieć w swojej garderobie?