Tak przyciągniesz miłość, pieniądze i szczęście. Wróżka Roma zdradza tajniki potęgi podświadomości [5.04.2023]

Pamiętaj - każda myśl i wiążąca cię emocja z pragnieniem powoduje wysyłanie w przestrzeń jakiejś energii, która ma przypisaną częstotliwość. Dlatego pragnąć miłości, wysyłasz w przestrzeń sygnał, na który spodziewasz się pozytywnej odpowiedzi. Niestety często nasze myślenie, a przez to postrzeganie siebie, jest przeszkodzą do znalezienia miłości.

Umysł ma wielką potęgę! Odpowiednio używany może sprawić, że w życiu zacznie spotykać nas to, o czym marzymy. Wiele rzeczy jest w zasięgu naszej ręki. Wystarczy jedynie wiedzieć, jak do nich dotrzeć. Jak wskazuje Wróżka Roma, nie warto zostawiać wszystko na łasce przeznaczenie. Zobacz, jak przyciągnąć do siebie szczęście, miłość i pieniądze. Sekrety potęgi podświadomości naszym czytelnikom zdradza Wróżka Roma.

Tak przyciągniesz miłość, szczęście i pieniądze. Prawo przyciągania wyjaśnia Wróżka Roma!

Czujesz się samotny, zagubiony i nierozumiany przez innych? Zastanawiasz się, dlaczego wszystkich dookoła spotyka szczęście, a ty masz wrażenie, że życie ucieka ci między palcami? Być może podświadomie blokujesz dobro w swoim życiu! Umysł to ogromna potęga, która potrafi wyrządzić zarówno wiele dobrego, jak i złego. W przypadku, gdy emanujesz złą energią i życzysz innym wielu podłości, nie oczekuj, że będą przytrafiać ci się dobre rzeczy. To, co dajemy innym, z czasem do nas wraca. Także te złe wibracje. Tak samo jest w przypadku szukania miłości. Nie wystarczy jedynie oczekiwać na pojawienie się tej wyjątkowej osoby. Do tego potrzeba harmonii i równowagi energetycznej! Przeczytaj także: Horoskop miłosny na kwiecień 2023. Wróżka Roma sprawdza, co wydarzy się w najbliższym czasie!

Tak działa potęga podświadomości. Wróżka Roma wyjawia, jak przyciągnąć do siebie miłość, pieniądze i szczęście!

Jeśli oceniamy się negatywnie, uważamy się za osoby brzydkie i niezasługujące na miłość, to automatycznie blokujemy się na dobre rzeczy, które czekają w kolejce do naszego życia. "Gdybym tylko znalazła miłość byłabym nareszcie szczęśliwa i zniknęłyby moje wszystkie problemy" - to zdanie często słyszy Wróżka Roma od naszych czytelników, poszukujących odpowiedzi na to, co czeka ich w przyszłości. Dlatego - wmawiając sobie, że nie zasługujesz na miłość, albo blokujesz się na jej znalezienie, albo co gorsza - przyciągasz do swojego życia toksyczne osoby. A one jak mało kto potrafią zostawić na sercu blizny...

Pamiętaj - dobre myśli przyciągają dobre rzeczy, a złe myśli? Cóż... Zasada działa w tym przypadku tak samo! - Trzeba najpierw pokochać siebie. To brzmi banalnie i oklepanie, jednak ma sens. To ty sama musisz się uszczęśliwić a nie liczyć na to, że pojawi się w twoim życiu ktoś, kto zrobi to za ciebie" - radzi Wróżka Roma. Trzeba mieć realne oczekiwania, gdyż ideały nie istnieją, a to, co czytamy w książkach i oglądamy w komediach romantycznych nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Przeczytaj także: Mężczyźni spod tych znaków są najlepszymi materiałami na męża. Odkryła to Wróżka Roma! Pewnie myślisz sobie, że łatwo mówić? W końcu tyle razy próbowałaś i za każdym razem się nie udawało... Zniecierpliwienie sprawia, że zaczynamy myśleć negatywnie, a przy tym zaburzamy przepływ energii przez nadmierną emocjonalność, a nawet... desperację. Niestety, trzeba to szczerze przyznać! Denerwując się wywierasz ogromną presję na wszechświecie, a ponadto przywiązujesz zbyt dużą wagę do znalezienia miłości w twoim życiu. A w ten sposób na pewno nie znajdziesz prawdziwego uczucia!

Jak przyciągnąć miłość, szczęście i pieniądze? Wystarczy posłuchać rad Wróżki Romy!

Zamiast narzekać, zazdrościć innym i użalać się na sobą spróbuj... odpuścić. Czasem warto, a czasami nawet trzeba. Niejednokrotnie w życiu zdarza się tak, że gdy odpuszczamy i przyjmujemy sytuacją taką, jak jest, w naszym życiu pojawia się coś dobrego i wyjątkowego. Tak samo może być w przypadku miłości!

Oczywiście możesz dalej pragnąć miłości i myśleć o niej, ale niech to będą tylko pozytywne wizje. Nie pozwól, aby smutek wpłynął na twoją życiową energię. Oprócz miłości w życiu ważna jest również rodzina, zdrowie, przyjaciele, pasje, praca. - Uwierz mi, uczucie przyjdzie, gdy przestaniesz go obsesyjnie szukać. Tak samo jest ze szczęściem i powodzeniem w interesach. Dobre nastawienie, rozsądne decyzje i brak desperacji. Do rzucenia tego magicznego zaklęcia wcale nie trzeba być wróżką - uśmiecha się Wróżka Roma!

