Tak rozpoznać osoby wysoko wrażliwe. Takie oznaki świadczą o WWO [23.08.2023 r.]

Termin WWO (wysoko wrażliwe osoby) został wprowadzony przez lekarzy, jednak nie jest to choroba i nie wymaga leczenia. Z badań wiadomo, że WWO jest dziedziczne.

Osoby wysoko wrażliwe czują wszystko silniej i przeżywają znacznie głębiej od reszty społeczeństwa, bardziej się przejmują, gwałtowniej reagują, mają w sobie ogromne pokłady empatii a także intuicję, skłonność do wzruszeń i brak umiejętności radzenia sobie ze stresem.

WWO - Wysoko Wrażliwe Osoby (HSP – Highly Sensitive Person) to termin wprowadzony przez amerykańską psycholog, Elaine Aron. Jej zdaniem wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem ani nie wymaga terapii. Natomiast to, co odróżnia osoby WWO od innych to przede wszystkim silniejsze odczuwanie bodźców zewnętrznych i wewnętrznych.