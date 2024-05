Tak są otwarte sklepy w Boże Ciało - Biedronka, Lidl, Żabka. Gdzie zrobić zakupy 30.05? Oto godziny otwarcia sklepów [29.05.2024]

Tak są otwarte sklepy 30 maja 2024 - w Boże Ciało

Boże Ciało to potoczna i skrótowa nazwa święta kościelnego w Kościele katolickim - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To jedno z ważniejszych świąt dla katolików. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy a także święto, w które obowiązuje zakaz handlu, dlatego większość sklepów pozostanie zamknięta. W czwartek 30 maja 2024 roku markety i galerie handlowe będą nieczynne. Otwarte będą niektóre Żabki.